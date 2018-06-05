Предстоящая неделя на Сахалине будет богата эмоциями, накалом страстей и спортивным азартом, сообщает DEITA.RU.

Областной чемпионат по хоккею подходит к своей кульминации – финалы турнира состоятся уже на этих выходных. За главный хоккейный трофей области поборются команды Холмска, Ноглики и Южно-Сахалинска.





Хоккейные болельщики увидят финальные матчи 10, 11 и 12 июня. Ранее хоккейные команды боролись за выход в финальную серию. Первыми сразились между собой хоккеисты команд «Северная Звезда» (Ноглики) и «Кристалл» (Южно-Сахалинск). Счет был открыт уже на первой минуте, когда шайба побывала в воротах южно-сахалинской команды. Хоккеисты «Северной Звезды» устремились в зону соперника, чтобы укрепить успех. Активные действия и разнообразие в атаке позволили добиться результатов – на 8 минуте счет стал уже 2:0 в пользу команды из пгт Ноглики.





Надо сказать, что хоккеисты «Кристалла» не собирались сдаваться и стремились отыграться, но «распечатать» ворота соперника им так и не удалось. А далее последовало «железное правило» хоккея – не забиваешь ты, забивают тебе. За 60 минут матча в воротах команды из Южно-Сахалинска побывали 10 шайб. Несмотря на такой разгромный счет, хоккеисты команды «Кристалл» проявили характер и при малейшей возможности бросали по воротам соперника. В итоге, на 55-й минуте матча им удалось забросить гол престижа. Итоговый счет матча 1:10 (0:4; 0:2; 4:1). Обе команды прошли в финал.





Не менее «жарким» оказался и матч между Южно-Сахалинским «Корпусом» и холмскими «Морскими Львами». Игра равных соперников, где удача попеременно «улыбалась» командам. Счет также был открыт довольно быстро – на 4-о минуте это сделали «Львы». Но не прошло и минуты, как ответная шайба побывала в воротах команды из Холмска, хоккеисты которой сумели провести быструю контратаку и вновь «выбиваться» вперед. Скорости стали нарастать, и на 15-й хоккеисты «Корпуса» вновь поразили ворота соперника и спустя время забили. В третьем периоде команды продолжили обмениваться шайбами. Особенно «урожайной» получилась заключительная двадцатиминутка. Итоговый счет 7:5 в пользу «Морских Львов».





Среди юниоров за выход в плей-офф областного первенства по хоккею встретились «Виктория» и невельский «Океан». Игра получилась напряженной и не менее драматичной и закончилась со счетом 7:5 (2:1; 1:1; 4:3) в пользу «Океана». Второй матч турнира для хоккеистов из Невельска оказался неудачным. Троицкий «Авангард» разгромил «океан» с сухим счетом 14:0 (4:0; 3:0; 7:0).





Добавим, юниоры поборются за выход в серию плей-офф до середины июня. А в ближайшие выходные всех любителей хоккея ждут на финалах – приглашаются все желающие.

Инна Эстрина