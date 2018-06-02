В субботу, 2 июня, качели упали в одном из торговых центров Южно-Сахалинска, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, многие родители катали своих детей, но не все обратили внимание на то, что конструкция плохо закреплена. В результате качели рухнули — удар пришелся на женщину, ее трехлетняя дочь, которая находилась на объекте, не пострадала.

Отмечается, что выход в детскую игровую зону платный, пишут местные СМИ.

Екатерина Лапкина