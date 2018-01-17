Автобусы гоняют по Владивостоку со скоростью 100 километров в час, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал местный автолюбитель, который ехал вслед за автобусом.

«Вот так носятся автобусы по Русскому мосту. Дорога скользкая. С Окатовой пока ехал, меньше 100 километров в час не было. Только перед камерой — 75», — рассказывает автолюбитель.

Опубликованное в Instagram видео вызвало бурное обсуждение в сети. Главное, чему возмутились комментаторы, — это самому факту появления данной записи в интернете. Пользователи отметили, что водитель, заснявший данный ролик, также нарушал ПДД.

«Регистратор догонял, и скорость показывала меньше девяносто, значит реальная скорость не превышала семьдесят пять. Автор обиженка. Автобус такой же участник движения, почему тебе можно, а ему нет? И фиксация на телефон из другого движущегося авто, не может являться доказательством нарушения, слишком велика погрешность», — пишут подписчики популярного паблика Instagram.

Отметим, что у автора ролика все-таки нашлись защитники, которые призвали наказать водителя автобуса. Однако они были в меньшинстве.

Екатерина Лапкина