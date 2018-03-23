В Еврейской автономии по сообщению СМИ о смерти нескольких пациентов психоневрологического интерната от пневмонии проводится проверка, об этом DEITA.RU сообщили в региональном СУ СКР.

23 марта стало известно о смерти нескольких пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната от пневмонии.

Следователем незамедлительно начата процессуальная проверка по данному факту. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Екатерина Лапкина