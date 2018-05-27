Большинство жители Ирландии выступает за легализацию абортов, сообщает DEITA.RU.

Накануне в Ирландии был проведен референдум по вопросам прерывания беременности. По его результатам видно, что значительная часть населения выступает за аборты. Так, 68 процентов проголосовало «за» и 32 — «против».

Как пишет РИА ФАН, среди молодежи 87 процентов высказалось за легализацию абортов. 37 процентов пришлось на большинство противников абортов в возрастной категории от 50 до 64 лет.

Согласно предложению представителей кабинета министров во главе с премьером Лео Варадкаром, в Ирландии могут разрешить аборты вплоть до 12-й недели беременности.

Отметим, на данный момент в Ирландии действует один из самых строгих законов о прерывании беременности.

Екатерина Лапкина