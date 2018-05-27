Турнир ораторов «Искусство говорить – 2018» проходит во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Вечером в субботу, 26 мая, в молодёжной библиотеке «Бук» говорили. Говорили много, говорили экспрессивно, говорить старались убедительно – здесь проходил первый этап турнира: номинация «Подготовленное выступление». Ораторы старались донести до аудитории свою, заранее подготовленную мысль, убедить в своей правоте, увлечь идеей, можно сказать «перетянуть на свою сторону» симпатии зала и жюри.

Зрители, а зал был полон, поддерживали каждого из десяти выступавших дружескими бурными аплодисментами. Члены жюри высказывали свое мнение, делали замечания, обращали внимание ораторов на их сильные стороны, и недочёты, над которыми, по их мнению, выступившему надо работать.





Организатор мероприятия Александр Поясок рассказал, что первый турнир по ораторскому искусству состоялся во Владивостоке в 2016 году, и с тех пор проходит ежегодно. В этом году любители говорить ярко и красиво собрались в третий раз. В турнире, в основном, приняли участие члены школы ораторского искусства. Но, по словам Александра, стать участником может любой человек ,прошедший предварительный отбор, и показавший достойные навыки выступления перед аудиторией.

Завершился первый этап турнира ораторов объявлением имён победителей и их награждением.





В следующую субботу здесь же, на площадке библиотеки «Бук», пройдёт следующий этап - «Ораторские поединки». В баттлах перед аудиторией сойдутся пары оппонентов. Тема будет выбираться случайной жеребьёвкой, и всё, что произойдёт на сцене, будет импровизацией чистой воды – заявляют организаторы. Вход на мероприятие свободный.

Ирина Павленко