В ночное время в полицию Владивостока позвонили сотрудники популярного кафе-бара по улице Светланской и попросили о помощи. По словам работников заведения, у них отдыхали четверо мужчин, которые пили дорогие напитки и заказывали изысканные блюда, сообщает корреспондент «Deita.ru”.



В конечном итоге клиенты посидели почти на 80 тысяч рублей, о чем их и известил официант, попросив оплатить счет. Отдыхающие сделали вид, что хотят еще выпить и попросили принести им бутылку дорого шампанского, после чего они и обещали рассчитаться.

Когда официант ушел, предприимчивые злоумышленники быстро покинули помещение кафе, так и не оплатив счет. Работники кафе незамедлительно сообщили о происшествии в полицию.

Стражи порядка приступили к проверке поступившей информации, а также установлению личностей подозреваемых в мошенничестве.

Игорь Бегунов



