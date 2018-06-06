В предрассветные часы в полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из популярных кафе-баров в центре города. По словам очевидцев произошедшего, виновницей происшествия оказалась вооруженная пистолетом девушка, сообщает DEITA.RU.

Оперативно прибывшие в бар стражи порядка задержали нетрезвую 23-летнюю хулиганку, у которой был изъят пневматический пистолет. Как выяснилось, девушка пронесла его в заведения в сумочке, которую сотрудники охраны не досматривали.

Во время бурного отдыха девушке что-то не понравилось, поэтому она достала оружие и произвела несколько выстрелов в пол. К счастью, в результате случившегося никто из посетителей заведения не пострадал.



Устроившую стрельбу гражданку доставили в полицию, где на нее был составлен административный протокол за применение оружия в общественном месте.

Игорь Бегунов