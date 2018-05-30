В Киеве застрелен российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко
Как сообщает украинская полиция, российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили возле его дома в Киеве, сообщаетDEITA.RU со ссылкой на BBC.
41-летний Аркадий Бабченко был найден исходящим кровью при входе в его дом женой и умер в машине скорой помощи.
После написания о рухнувшем в 2016 году российском военном самолете Бабченко сказал, что он столкнулся с угрозами, и покинул свою родину.
Сначала он переехал в Прагу, а затем в столицу Украины. Он был откровенным критиком Кремля, пишет BBC.
Бывший военный корреспондент, он работал в Киеве в качестве ведущего на украинском канале ATR TV.
Что известно об убийстве?
Пресс-секретарь украинской полиции Ярослав Тракало подтвердил BBC смерть Бабченко.
Как сообщается, журналисту несколько раз выстрелил в спину.
Начальник киевской полиции Андрей Крыщенко рассказал местным СМИ, что они подозревают, что Бабченко был убит из-за его «профессиональной деятельности». Сейчас идет уголовное расследование.
Сообщается, что журналист вышел за хлебом, а убийца ждал его возле дома.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал Бабченко «настоящим другом Украины, который рассказывал миру о российской агрессии».
«Убийцы должны быть наказаны», - сказал Гройсман.
В МИД России говорится: «Мы требуем, чтобы украинские власти приложили все усилия для оперативного расследования убийства».
Министерство также выразило соболезнования семье и друзьям Бабченко.
Алина Калинина