Как сообщает украинская полиция, российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили возле его дома в Киеве, сообщаетDEITA.RU со ссылкой на BBC.

41-летний Аркадий Бабченко был найден исходящим кровью при входе в его дом женой и умер в машине скорой помощи.

После написания о рухнувшем в 2016 году российском военном самолете Бабченко сказал, что он столкнулся с угрозами, и покинул свою родину.

Сначала он переехал в Прагу, а затем в столицу Украины. Он был откровенным критиком Кремля, пишет BBC.

Бывший военный корреспондент, он работал в Киеве в качестве ведущего на украинском канале ATR TV.

Что известно об убийстве?

Пресс-секретарь украинской полиции Ярослав Тракало подтвердил BBC смерть Бабченко.

Как сообщается, журналисту несколько раз выстрелил в спину.

Начальник киевской полиции Андрей Крыщенко рассказал местным СМИ, что они подозревают, что Бабченко был убит из-за его «профессиональной деятельности». Сейчас идет уголовное расследование.

Сообщается, что журналист вышел за хлебом, а убийца ждал его возле дома.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал Бабченко «настоящим другом Украины, который рассказывал миру о российской агрессии».

«Убийцы должны быть наказаны», - сказал Гройсман.

В МИД России говорится: «Мы требуем, чтобы украинские власти приложили все усилия для оперативного расследования убийства».

Министерство также выразило соболезнования семье и друзьям Бабченко.

Алина Калинина