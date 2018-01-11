Китайское правительство решительно взялось за биржи, которые проводят операции с электронной валютой, сообщает DEITA.RU. В начале января 2018 года Центробанк КНР составил инструкцию, которая запрещает китайским организациям иметь сервисы, занимающиеся торговлей криптовалютой, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, которые также заявляют, что такое решение со стороны китайского руководства было направлено на пресечение отмывания денежных средств.

Деятельность майнеров будет сокращаться постепенно, региональные власти уже приступили к контролю над выполнением данного распоряжения. Информацию подтвердил Ван Чунь – основатель и глава китайской организации F2Pool, доля которой в производстве биткоинов за декабрь предыдущего года составила около 10%

По мнению экспертов, это решение спровоцирует уход большей части биржевых операций с криптовалютой в «тень». При помощи частных электронных адресов пользователи будут обмениваться виртуальными денежными средствами, которые отследить органам государственной власти будет довольно сложно.

Максим Низкодубов