14 Январь 2018, 15:30
В КНДР сделали новое заявление относительно США
В КНДР заявили, что США пытается помешать улучшению межкорейских отношений, сообщает DEITA.RU.
Агентство ЦТАК
опубликовало комментарий, в котором заявляется, что американское
командование предпринимает шаги, направленные на ухудшение атмосферы для
оздоровления межкорейских отношений. В сообщении отмечается, что вся корейская нация "должна
осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США".
В сообщении также утверждается, что у США есть планы, официальных объявлений насчет которых не было, отправки к Корейскому полуострову авианосцев Ronald Reagan и Carl Vinson.
Ранее DEITA.RU сообщало, что Сеул и Пхеньян договорились о переговорах.
Виктор Бруевич