В КНДР заявили, что США пытается помешать улучшению межкорейских отношений, сообщает DEITA.RU.

Агентство ЦТАК опубликовало комментарий, в котором заявляется, что американское командование предпринимает шаги, направленные на ухудшение атмосферы для оздоровления межкорейских отношений. В сообщении отмечается, что вся корейская нация "должна осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США".



В сообщении также утверждается, что у США есть планы, официальных объявлений насчет которых не было, отправки к Корейскому полуострову авианосцев Ronald Reagan и Carl Vinson.

Ранее DEITA.RU сообщало, что Сеул и Пхеньян договорились о переговорах.

Виктор Бруевич





