По предварительным данным на территории Приморского края в ноябре 2017 года, был зарегистрирован 171 случай острых отравлений химической этиологии, из них с летальным исходом – 29 случаев, сообщили Deita.ru в Роспотребнадзоре.

В структуре причин острых отравлений химической этиологии преобладали острые отравления спиртосодержащей продукцией (29,2%), отравления лекарственными препаратами (28,1%) и отравления наркотическими веществами (16,4%).

Летальные исходы чаще регистрировались от острых отравлений угарным газом и отравлений спиртосодержащей продукцией.

Михаил Грач