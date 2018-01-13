Новый руководитель назначен в приморском отделении ЛДПР, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе партии.

Новым координатором депутата Думы города Владивостока, стал председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности, Василий Васильев.

До него эту должность с 2015 года занимал Андрей Андрейченко, который в мае 2017 года ушел на повышение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ.



Отмечается, что Васильев, несмотря на то, что молод, состоит в партии ЛДПР уже десять лет и соответствует заданному Жириновским курсу на сменяемость руководящих органов и их омоложение.



По словам нового руководителя, «Работы предстоит много. Хотелось бы сразу отметить, что никаких радикальных изменений и кадровых перестановок в работе Приморского отделения ЛДПР не планируется, всем нашим коллегам мы доверяем. Своей первостепенной задачей на посту координатора я вижу укрепление и плановое развитие позиций ЛДПР в Приморском крае».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Владимир Жириновский сделал необычное предложение

http://deita.ru/news/neobychnoe-predlozhenie-sdelal-vladimir-zhirinovskij/