Более 15 тысяч человек принимают участие в благотворительном марафоне "Бегущие сердца" в центре Москвы, сообщает DEITA.RU по материалам пресс-службы столичного главка МВД.

Охрану общественного порядка и безопасности граждан обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Марафон "Бегущие сердца" был создан креативным директором PODIUM market, атлетом-любителем Полиной Киценко, а также моделью Натальей Водяновой в 2015 году в поддержку программ фонда помощи детям "Обнаженные сердца". В 2017 году фонд и Сбербанк объявили о своем сотрудничестве, создав марафон.

Дмитрий Санников