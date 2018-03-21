В Хабаровске задержан Николай Дробязко, руководитель ООО МИП «Дальний Восток», сообщает DEITA.RU. Компания занимается дорожными работами, ее называли "одной из самых эффективных дорожных компаний Дальнего Востока". Фирма появилась в 2003 году, но под названием «МИП «Восток» существовала до 2006 года.

На счету компании в 2009 год строительство участка в 50 километров автодороги «Чита — Хабаровск». ООО МИП «Дальний Восток» выигрывает конкурс по строительству дорог на 1 миллиард рублей.

28 сентября 2016 года Арбитражный суд Хабаровского края признал Николая Дробязко банкротом и постановил ввести процедуру реализации имущества.

В 2011 году Николай Дробязко также числился генеральным директором ООО «Паритет ДВ». С 2010 года коллектив компании трудится на трассе «Уссури» (Хабаровск—Владивосток). Реконструкция дороги «Уссури» для «МИП ДВ» началась со строительства путепровода на 258-м километре через Транссибирскую магистраль.

Сейчас руководителя компании-подрядчика подозревают в мошенничестве на 300 миллионов рублей. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до шести лет со штрафом либо штраф до 500 тысяч рублей.

Дело находится в Следственном комитете по Хабаровскому краю.

Артем Андреев