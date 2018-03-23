Главврач Приморского краевого наркодиспансера, расположенного на улице Станюковича, задержан 23 марта, сообщает DEITA.RU со ссылкой на информированный источник.

Причины задержания выясняются.

По имеющимся данным, задержан врач высшей категории, стаж работы - более 30 лет.

По информации источника, в спецоперации участвовали бойцы ОМОН. В самом медучреждении от комментариев отказались, сославшись на то, что ничего подозрительного сотрудники якобы не видели. Сотрудники вежливо сообщили, что главврач находится на совещании.

По информации УФСБ по Приморью, этим делом сейчас занимается полиция.

Василий Кучин