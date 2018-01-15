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Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели первые в новом году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ТОФ.
Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток.
В ходе выполнения задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.
Учебно-тренировочные полеты проходили как над акваторией залива Петра Великого, так и с привязкой к местности над Амурским заливом.
Михаил Грач