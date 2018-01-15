Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели первые в новом году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ТОФ.

Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток.

В ходе выполнения задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Учебно-тренировочные полеты проходили как над акваторией залива Петра Великого, так и с привязкой к местности над Амурским заливом.

Михаил Грач