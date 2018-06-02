Технологии Big Data будут использовать для проведения пробной переписи населения в России. Об этом сотовых операторов попросил Росстат, чтобы узнать, в каких квартирах есть жильцы, сообщает DEITA.RU.

Напомним, пробную перепись населения проведут в октябре 2018 года. Она станет репетицией Всероссийской переписи населения, намеченной на 2020 год. Первый этап - это возможность анкетирования через портал Госуслуг, где возможно заполнить анкеты за всех членов семьи. Затем будет традиционное анкетирование на отдельных территориях ряда российских регионов.

Кроме того, как пишет 360tv, в России решено создать электронный реестр населения, который начнет работать в 2025 году. Впоследствии он станет основой для последующих переписей.

Кроме того, Росстат планирует оснастить переписчиков электронными планшетами, на которых установят специальное программное обеспечение для проведения анкетирования.

Таисия Масина