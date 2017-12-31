В предстоящие выходные и праздничные дни – с 31 декабря 2017 года по 7 января 2018 года – во Владивостоке состоится множество интересных и полезных мероприятий, сообщили «Deita.ru» в администрации Владивостока.

31 декабря 2017 года в 18 часов – на центральной площади Владивостока развернутся локальные площадки, будут работать аниматоры в новогодних костюмах – участников мероприятия ждут конкурсы и призы. Все желающие смогут поучаствовать в спортивных конкурсах, испытать свои силы в метании валенка, рассказать стихотворение Деду Морозу, построить из ледяных кубиков замок Снежной королевы, поиграть в городки, собрать огромные пазлы. Подготовлены для горожан несколько фотозон. Например, на площадке «Сказки» поклонники селфи смогут сделать фотографию с изображениями героев русских сказок. Вход свободный.

31 декабря 2017 года в 20 часов – на центральной площади стартует концертная программа – для зрителей подготовлены вокальные и хореографические номера. Так, со сцены прозвучат любимые несколькими поколениями новогодние песни – «Зима», «Три белых коня», «Песенка про медведей», «Хорошее настроение», «Увезу тебя я в тундру», «А снег идёт», «Пять минут», попурри из мультфильмов. Безусловно, с Новым годом горожан поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Вход свободный.

31 декабря 2017 года в 22 часа - красочный фейерверк на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье). Вход свободный.

3 января 2018 года в 11 часов - праздничная программа «Волшебный мир Рождества» в центре детского творчества Советского района (ул. Русская, 60). Вход свободный.

6 января 2018 года в 11 часов – викторина «Богатыри Руси Великой» в библиотеке № 15 (ул. Волкова,11; тел.: 228-82-19). Вход свободный.

6 января 2018 года в 13 часов – мультпарад в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

6 января 2018 года в 14 часов – час шахмат в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

6 января 2018 года в 16 часов – лекция по программированию в молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская,55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

7 января 2018 года в 12 часов – жителей и гостей приморской столицы приглашают на празднование Рождества Христова, которое состоится на центральной площади Владивостока. Гостей праздника ждёт концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии. На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции. Вход свободный.

Продовольственная ярмарка:

4 и 5 января 2018 года в 10 часов – во Владивостоке развернётся продовольственная ярмарка. Здесь можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу. Рождественская ярмарка будет работать по адресу: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации). Вход свободный.

Спортивные события:

30 декабря 2017 года в 11:30 – во Владивостоке в КСК «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) состоится Кубок города по шорт-треку среди детей всех возрастов. Вход свободный.

5 января 2018 года в 12 часов - на стадионе «Строитель» (пр-т 100-лет Владивостоку, 30Д) состоится массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Зима спортивная». Этот зимний праздник для всей семьи на свежем воздухе организует администрация Владивостока. Вход свободный.

6 января 2018 года в 10 часов - Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу ул. Невельского, 31 встретятся команды «Морпех» и «Акулы». Вход свободный.

6 января 2018 года в 10 часов - Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу ул. Фанзавод, 18 встретятся команды «Рубин» и «Молот». Вход свободный.

6 января 2018 года в 13 часов - Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу проспект 100-летия Владивостока, 29а встретятся команды «Акулы» и «Рубин». Вход свободный.

6 января 2018 года в 13 часов - Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу ул. Фанзавод, 18 встретятся команды «Морпех» и «Молот». Вход свободный.

7 января 2018 года в 10 часов - Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу ул. Русская, 86 встретятся команды «Морпех» и «Рубин». Вход свободный.

7 января 2018 года в 11:30 часов - Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. На хоккейной коробке по адресу ул. Фанзавод, 18 встретятся команды «Акулы» и «Молот». Вход свободный.