В России изменены критерии признания граждан «обманутыми дольщиками», об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре по Камчатскому краю.

В первом квартале 2018 года Министерство строительства и ЖКХ РФ внесло существенные изменения в критерии отнесения граждан, чьи деньги привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. При этом быть включенным в реестр «обманутых дольщиков» можно только в том случае, если гражданин являлся участников долевого строительства жилого помещения.

Срок неисполнения обязательств сокращен с девяти до шести месяцев. При этом обязательными условиями признаны отсутствие в течение данного периода прироста вложений в строительство объекта на протяжении двух последовательных отчетных периодов, или введение в отношении застройщика одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве. Еще одно условие — отсутствие факта привлечения денег двух и более лиц в отношении одного и того же жилого помещения, расположенного в составе проблемного объекта.

Также новые правила появились и для исключения граждан из реестра. Так, чтобы покинуть строку в реестре достаточно расторгнуть договор участия долевого строительства. Кроме того, ввод в эксплуатацию проблемного объекта также повод для снятия статуса.

Исключен пункт «д», согласно которому участники долевого строительства многоквартирного дома, возведение которого осуществлено с нарушением требований градостроительного плана земельного участка, не подлежали включению в реестр «обманутых дольщиков».

Екатерина Лапкина