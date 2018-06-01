Ремонт трассы Раздольное – Хасан завершен в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации. Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены в Надеждинском районе.

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ремонт выполнен на трассе Раздольное – Хасан, которая ведет в популярные места отдыха на юге края.

«Был выполнен ремонт дорожного покрытия участками общей протяженностью 6 километров от Раздольного до 24-го километра трассы. Для ремонта первыми выбрали участки с наибольшей интенсивностью движения. Впереди летний сезон, важно чтобы люди могли проехать к местам отдыха по хорошим дорогам», – рассказали специалисты.

В ходе ремонта был убран старый слой асфальтобетона, заново отсыпано земполотно в местах образования пучин. Также были восстановлены водоотводные кюветы для отвода воды с дорожного полотна. Затем, на эти участки уложили два слоя асфальтобетона, нанесли разметку и довели дорогу до требуемых параметров ГОСТа.

Екатерина Лапкина