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Федеральное агентство по рыболовству проконтролирует, насколько удовлетворяются потребности российских переработчиков сырья и проанализирует причины преобладания экспорта российской рыбы над торговлей ею внутри страны, сообщает DEITA.RU.

Замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков в ходе расширенного совещания потребовал проверить, насколько интенсивно российские рыбаки работают с внутренним рынком страны, предложив при этом дополнительно согласовывать допустимые объемы вылова семейства лососевых (горбуша и кита).   

На совещании 28 мая в Москве обсудили несколько вопросов по налогообложению, ветеринарной сертификации, а также ценообразованию рыбной продукции. Среди участников – представители ассоциации ВАРПЭ, Рыбного союза и других организаций.  

Шестаков отметил важность оперативного развития механизмов саморегулирования вылова и продажи рыбы. Он также обратил внимание на то, что рыбодобывающие предприятия в последние годы стали активнее сотрудничать с переработчиками на внутреннем рынке России. На что участники совещания озвучили ситуацию с лососевыми видами рыб – они в огромном количестве уходят на экспорт, несмотря на то, что востребованы на внутреннем рынке.

 «Тут есть несколько проблем. Наш рядовой потребитель, коим являемся мы с вами, горбушу по 250 рублей за килограмм покупать вряд ли сможет. Поэтому однозначно вся эта рыба не сможет быть продана на внутреннем рынке и большая часть пойдет к соседям. Чтобы исправить ситуацию, есть очень простое решение, которое почему-то не хочет рассматривать наше правительство. Необходимо все продажи сделать публичными через организованные торги, к которым относится биржевая и аукционная торговля.  

С точки зрения цены, участие в торгах позволит цепочке посредников-перекупщиков постепенно исчезнуть, а, следовательно, уйдет и та накрутка, за счет которой эти самые посредники и кормятся, ну, и цена конечного продукта заметно упадет в цене. Любой обыватель сможет зарегистрироваться на бирже и принять участие в аукционе. И не стоит думать, что на таких мероприятиях принимают участие только крупные компании.

Причина, по которой не могут построить такую организацию у нас, по словам городских чиновников, заключается в том, что не могут найти место для строительства биржи. Сомнительная отговорка, согласитесь», - рассказал генеральный директор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин.

Глава Росрыболовства также попросил рыбаков и переработчиков балансировать и уметь договариваться друг с другом во время заключения контрактов, добавив при этом, что «При согласовании выделяемых для вылова объемов тихоокеанских лососей будем учитывать, как добывающие компании поставляют продукцию на внутренний рынок».

 

Максим Низкодубов

 

 

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