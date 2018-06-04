В дневное время в скорую позвонили горожане и сообщили, что в одной из бухт в пригороде со скалы сорвался отдыхающий, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, пострадавший находился в тяжелом состоянии и без сознания.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть горожанина, личность которого вскоре была установлена. Погибшим оказался 49-летний местный житель, который один отправился на природу для отдыха.

По факту гибели человека стражи порядка проводят проверку. Основной версией случившегося является несчастный случай.

Игорь Бегунов