Минувший декабрь в Приморье оказался аномально холодным, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете.

Первый месяц зимы в Приморье был холодным с неоднородным распределением осадков по территории края. Средняя месячная температура воздуха составила минус 13–18 градусов, на севере минус 20–22 градуса, на побережье 8–12 градусов мороза, что ниже средних многолетних значений на 1-3 градуса.

Экстремально холодной была первая декада месяца – отрицательная аномалия температуры воздуха достигла 8,5 градуса. За последние 30 лет в декабре аналогичные аномалии не отмечались.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что осень на Дальнем Востоке началась с аномалий. Так, средняя температура сентября 2017 года на Северном полушарии Земли имеет третий ранг среди самых высоких значений за всю историю регулярных метеонаблюдений на планете, то есть с 1891 года. Еще теплее сентябрь был только в 2015 и 2016 годах.

Екатерина Лапкина