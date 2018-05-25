Посетительница суда, решившая поддержать свою подружку и пытавшаяся обмануть судебного пристава, поплатилась «рублем» в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении ФССП России по Приморскому краю.

Гражданка планировала попасть на заседание Октябрьского районного суда, имея при себе тетрапак вина. Когда она входила в задние суда, судебный пристав поинтересовался, что находится внутри тетрапака. Однако девушка уверила, что никаких алкогольных напитков при себе не имеет.

В результате было принято решение подвергнуть экспертизе содержимое. По цвету и запаху удалось установить, что это именно вино, с которым проходить в здание суда категорически запрещено.

На злоумышленницу составлен административный протокол. Ей предстоит заплатить штраф.

Екатерина Лапкина