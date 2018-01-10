Накануне леопард покусал двухлетнего ребенка в зоопарке села Борисовка Уссурийского городского округа, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Родители малыша незамедлительно отправились в больницу, где медики диагностировали повреждения в виде рваных ран и укусов.

Как рассказали в ведомстве, именно медицинские работники обратились в правоохранительные органы и сообщили об инциденте в зоопарке.

Установлено, что семья из Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. Когда родители отвлеклись на старшего сына, младший остался без присмотра у клетки с леопардом. Малыш подошел близко к клетке с диким хищником, который схватил его лапами за голову. Медики оказали ребенку неотложную помощь.

В отношении родителей израненного малыша составлены административные протоколы в рамках статьи КоАП «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Теперь им грозит штраф до 500 рублей.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что поход в зоопарк на Садгороде чуть было не закончился трагедией для жительницы Приморья.

Екатерина Лапкина