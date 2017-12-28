В вечернее время врачи скорой прибыли в поселок Трудовое в Приморье, где во время игр возле дома пострадал 7-летний мальчик. Как стало известно корреспонденту "DEITA.RU", ребенок поскользнулся и упал с крыши гаража на спину.

Медики доставили пострадавшего в больницу, где у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Ребенка госпитализировалив травматологическое отделение.

Основной версией случившегося является несчастный случай и невнимательность мальчика. По факту травмирования ребенка проводится проверка.





Игорь Бегунов