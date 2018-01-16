Врачи скорой доставили в больницу маленького мальчика с тяжелыми травмами, полученными в результате падения из окна квартиры на пятом этаже, сообщает корреспондент "DEITA.RU". Ребенок был срочно госпитализирован в реанимацию.

В ходе проверки выяснилось, что несчастный случай произошел днем в одном из домов в приморском поселке Недалеко от Находки, где из-за недосмотра взрослых трехлетний малыш выпал из окна.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали ребенку первую помощь и доставили его в больницу, где у него диагностировали перелом основания черепа, а также другие травмы головы.

Пострадавший находится в реанимации, а по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Не исключено, что родные мальчика будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, ранее "DEITA.RU" сообщало, что из окна пятого этажа выпал ребенок во Владивостоке.

Игорь Бегунов