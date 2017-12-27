Началось строительство современного моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. По словам жителей села Кроуновка, строительство нового моста, который заменит поврежденный тайфуном «Гони», – долгожданное событие.



«Только в прошлом году временный мост перемывало дважды, несколько дней не могли никуда выехать. А у нас в селе свиноферма, птицеферма, им корма надо регулярно подвозить. Поэтому новый капитальный мост очень ждали», – рассказал житель села Кроуновка Сергей Фролов.



Михаил Грач



