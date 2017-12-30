В селе Лазо Лазовского района на центральной площади нарядили упавшую елку, сообщает Deita.ru. Видео с места событий опубликовал популярный паблик в Instagram.

По словам очевидцев, местная администрация несколько дней назад установила елку. Три дня назад елка благополучно упала, вместо того, чтобы ее поднять, ее нарядили. «Лежит прямо перед администрацией на фоне нового клуба и лозунгов выборов», — рассказывает автор видеоролика.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало, что на острове Попова власти установили елку на фоне разрушенного здания. Позднее эта новогодняя «красавица» стала лидером топа самых худших елок страны.

Екатерина Лапкина