Место, где приморцы могут купить самую дешевую камбалу и навагу, определилось по результатам мониторинга цен, сообщили DEITA.RU в администрации Приморского края.

По информации краевого департамента лицензирования и торговли, на рыбном рынке (Владивосток, ул. Русская,16) подешевела камбала. «В продаже появилась камбала по цене 70 рублей за килограмм. Сейчас это самое выгодное предложение на рынке», – проинформировали в ведомстве.

Специалисты отметают, что самые доступные цены на рыбу – в супермаркете «Реми». «Килограмм горбуши здесь стоит 170 рублей, наваги – 55, селедки – 49, минтай стоит от 50 рублей», – добавили они.

Вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе – Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям – поставил задачу врио Губернатора региона Андрей Тарасенко.

«Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5-7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», – подчеркнул врио Губернатора.

Так, между товаропроизводителями и торговыми сетями подписаны соглашения, которые зафиксировали доступные цены на молоко и молочные продукты.

Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что следующим шагом должно стать наращивание экспорта продукции сельского хозяйства, а также необходимо повысить обеспеченность страны мясом, молоком и овощами.

Дмитрий Санников