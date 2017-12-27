Сегодня, 27 декабря, синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Приморского края, об этом Deita.ru сообщили в Примгидромете.

В связи с возможным выходом активного южного циклона к побережью региона с 31 декабря на 1 января на большей территории края и во Владивостоке ожидается сильный снег с количеством 6-18 мм за 12 часов и менее. Местами в разных районах края пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее. Общее количество выпавшего снега может составить 1–3 месячные нормы.

Снегопады будут сопровождаться гололедными явлениями, местами сильными, метелями, ветром скоростью 15-20 метров в секунду, на побережье порывами до 27 метров в секунду. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Также синоптики отметили, что в случае изменения траектории движения циклона штормовое предупреждение будет уточнено.

Екатерина Лапкина