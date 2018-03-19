Краевая избирательная комиссия прокомментировала работу своих подчиненных, сообщает DEITA.RU.

По словам зампредседателя Крайизбиркома Ларисы Орловой, для проведения президентских выборов на территории Приморья было задействовано более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Об этом она сообщила журналистам во время брифинга, посвященного подведению итогов выборов в Приморье.

Отвечая на вопрос корреспондента, имеются ли у краевой комиссии претензии к работе отдельных УИКов, а также как она оценивает уровень компетентности их членов, Лариса Орлова отметила, что в течение всего пятилетнего срока своих полномочий на постоянной основе члены комиссии проходят обучение на знание выборного процесса.

Между тем, у самих наблюдателей сложилось немного иное ощущение: «Мне вчера посчастливилось побывать наблюдателем на одном из избирательных участков. Своими глазами пришлось наблюдать некомпетентность и незнание выборного законодательства. Сложилось ощущение, что члены УИК не подготовлены и не знают, как должны проходить выборы. Например, при просьбе проводить подсчет голосов в соответствии с установленным законом и рекомендациям ЦИК порядке, наталкиваешься на агрессию, неприятие и ответы в стиле «Что нам ваш ЦИК?» - поделился впечатлениями от наблюдения на участке во время брифинга корреспондент DEITA.RU.

«Идет постоянная ротация. Бывает так, гражданин становится членом комиссии из резерва за несколько дней до выборов. Возможна какая-то некомпетентность, но это человеческий фактор. В основном мы считаем, что в избирательных комиссиях у нас работают очень подготовленные профессиональные люди», - ответила на это Лариса Орлова.

Напомним, по оценке Крайизбиркома, с точки зрения избирательного процесса и подсчета голосов, каких-либо явных грубых нарушений на территории Приморья не выявлено. Вместе с тем, комментируя скандальный инцидент, произошедший на избирательном участке №326 в городе Артеме, Орлова подтвердила, что ранее поступившие в адрес Крайизбиркома сообщения об осуществлении вброса в урну для голосования достоверны.

«При непосредственном контроле председателя Крайизбиркома Татьяны Гладких на участке была осуществлена проверка. При подсчете голосов избирателей в первом стационарном ящике были обнаружены избирательные бюллетени установленной формы. Никаких других документов не обнаружено. Все находящиеся в ящике 777 бюллетени признаны недействительными. Учитывая факт, что вброс был совершен неустановленным лицом, Крайизбирком приняла решение о признании недействительным бюллетеней в данном ящике. Итоги голосования подводились по результатам бюллетеней во втором стационарном ящике» - рассказала зампредседателя, добавив, что в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по установлению лица причастного к данному правонарушению.

Андрей Горюнов.