Оперативную остановку сообщили «Deita.ru» в главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказали спасатели, в течение суток в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа по обеспечению функционирования органов управления, управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

31 декабря 2017 года была организована работа по тушению 11 техногенных пожаров. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Ранее «Deita.ru» сообщало о том, что микрорайон Владивостока остался без электричества.

Дмитрий Санников