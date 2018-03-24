В ночное время в полицию одного из районов Приморья поступило сообщение о разбойном нападении на двух жителей Владивостока, сообщает корреспондент DEITA.RU. Потерпевшие рассказали, что к их автомобилю подбежал вооруженный пистолетом мужчина, который под угрозой расправы забрал у них несколько специальных устройств для майнинга криптовалюты.

Добычей злоумышленника стали несколько коробок, которые он погрузил в свою машину и уехал с места происшествия. Лишившиеся дорогостоящих устройств молодые люди позвонили в полицию и сообщили о нападении.

По словам потерпевших, похищенное оборудование стоит несколько сотен тысяч рублей, и с его помощью они намеревались добывать криптовалюту.

Стражи порядка осмотрели место происшествия, а также автомобиль пострадавших, после чего приступили к поискам подозреваемого в разбойном нападении.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов