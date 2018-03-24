В Приморье штурмовик Су-25 назван именем Героя России майора Романа Филипова, об этом DEITA.RU сообщили в ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В субботу, 24 марта, на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Приморье, состоялась церемония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25СМ. В этой части летчик проходил службу в течение 10 лет и именно оттуда был направлен для решения специальных задач в Сирийскую Арабскую Республику.

Выступая на митинге отец геройски погибшего летчика, Николай Филипов, поблагодарил авиаторов за память о сыне и выразил надежду на то, что летчики, которые будут летать на именном самолёте получат особую мотивацию для образцового выполнения задач. Символично, что имя Романа Филипова присвоено самолету, с бортовым номером 06. На боевой машине с таким номером Герой России летал в небе Сирии.

После того как завершилась церемония наименования, боевой самолет освятил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Максим.





Как уже рассказывало DEITA.RU, российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля, в районе Идлиба. Пилот Роман Филиппов успел катапультироваться из горящего самолета на территорию, которая контролировалась боевиками. Вступив в неравный бой с превосходящими силами противника, не желая сдаваться в плен, майор подорвал себя гранатой.

Но боевики не остались безнаказанными – ответ последовал незамедлительно. Спустя несколько часов позиции были обстреляны крылатыми ракетами «Калибр». Затем к операции приступил сирийский спецназ, который при поддержке российской авиации приступил к «зачистке» территории.

Ответственность за сбитый российский штурмовик взяла на себя «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ).

Екатерина Лапкина