В южных районах Приморья следует готовиться к маловодью, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель Примгидромета Борис Кубай.

По словам главного синоптика, реки края вошли в зиму с относительно низкой водностью, которая за декабрь, в среднем, составила от 30 до 75 процентов нормы. Тем самым, наметились предпосылки маловодья, особенно на юге края. Запасы снега в южных районах региона не дотягивают до нормы и составляют 50 процентов от нее. На остальной территории снегозапасы превышают уровень нормы на 30 и даже 80 процентов.

«Учитывая сложившийся этой зимой тип атмосферной циркуляции можно предположить, что снегонакопление в бассейне реки Уссури будет продолжаться до марта, обеспечивая неплохой приток талых вод», — рассказал Борис Кубай.

В южной же половине, скорее всего, дальнейшее истощение русловых запасов будет продолжаться до марта, на отдельных участках водность может достигнуть минимальных исторических значений. Пополнение русловых запасов возможно только после жидких осадков в апреле и мае.

«С одной стороны, я бы не стал никого сильно пугать, поскольку сегодня наполняемость нашего главного, Артемовского, водохранилища превышает 80 процентов, а это и существенно выше того, что было в начале 2003 года, когда в Приморье установилась рекордная засуха, — говорит Кубай. — С другой стороны, невооруженным глазом видно, насколько истощены малые водохранилища, а на весенние дожди и, соответственно, на притоки надежды немного. К тому же должен напомнить, что в 2003 году не помог своими дождями даже август».

Несмотря на неутешительные прогнозы, главный синоптик края предлагает уделить пристальное внимание большим и малым рекам, водоемам и водохранилищам, их состоянию и самочувствию, а не впадать в панику.

Екатерина Лапкина