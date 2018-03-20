В Приморье вынесен приговор младшему сержанту Баяману Алиеву, сообщили DEITA.RU в ОАО ВСУ СК России по ВВО

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Следствием и судом установлено, что Баяман Алиев 11 октября 2017 года, находясь в казарме в/части 44980, дислоцированной в с. Сергеевка Приморского края, недовольный невыполнением указания по наведению порядка в спальном расположении подчиненным – рядовым Ориенмехром Фузайловым, заставил последнего выполнить не менее 20 отжиманий от пола, при выполнении которых нанес последнему удар ногой в лицо, а затем наступил на голову Фузайлова ногой.

Уссурийским гарнизонным военным судом Баяман Алиев признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Михаил Грач