По итогам за 11 месяцев 2017 года количество пожаров в Приморье снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более чем на 38% снизился размер прямого материального ущерба от пожаров, сообщили DEITA.ru в АПК.

По данным краевого департамента гражданской защиты, в январе-ноябре 2017 года в Приморье произошло 4 558 пожаров. Это на 5% меньше, чем за тот же период 2016 года (4 695 пожаров). В прошлом году на пожарах в Приморье погибли 123 человека (за тот же период 2016 года – 124 человека).

Более чем на 16% снизилось число травмированных при пожарах. В прошлом году пострадал 161 человек, в 2016 году – 193 человека.

Также серьёзно снизился материальный ущерб от пожаров – на 38,8%. Если в 2016 году размер ущерба составил более 387 миллионов рублей, то за 11 месяцев 2017 года – немногим более 237 миллионов рублей.

Всего за 11 месяцев прошлого года Приморская краевая поисково-спасательная служба выполнила 113 поисково-спасательных работ. В их числе 13 поисковых работ в лесу, 28 – на воде, 27 водолазных работ. Было спасено 76 человек и оказана помощь 385 людям.

Михаил Грач