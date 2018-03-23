Этот конкурс проводится среди воспитанников детских домов, школ-интернатов для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первым городом, в котором прошёл отборочный тур – стал Дальнегорск, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Мероприятие проводится в рамках празднования 80-летия Приморского края при поддержке администрации Приморского края, департамента культуры, Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», департамента образования, «STAGEproinstall» (которые осуществляют техническую поддержку) и многих других.





Сегодня это единственный в России проект такого формата, который ставит перед собой несколько задач: объединить силы общественных и творческих организаций, государственных структур культуры и интеллигенции, создавая условия для выявления и поддержки талантливых и творчески одарённых детей.

Участники смотра-конкурса показали своё мастерство в различных видах искусства: художественного, вокального и хореографического, изобразительного и театрального.





Перед началом мероприятия члены жюри оценили работы маленьких мастеров, выполнивших работы в различных техниках декоративно-прикладного искусства и только после начался концертная программа. Работы и музыкальные номера отличались своей уникальностью, творческой индивидуальностью и несла в себе добро и позитивную энергию.

Для оценки творческих номеров и декоративно-прикладного творчества в Дальнегорске была собрана специальная коллегия профессионалов, в которую вошли:

Представитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Марина Егоровна Аксёнова;

Хормейстер вокального хорового коллектива МБУ «Дворец культуры химиков» Татьяна Валерьевна Грановская;

Балетмейстер хореографического коллектива МБУ «Дворец культуры химиков» Ирина Владимировна Мохнач;

Режиссёр любительского коллектива МБУ «Дворец культуры химиков» Вера Викторовна Альберт;

Педагог дополнительного образования МОБУ ДО «ЦДТ» г. Дальнегорска Ольга Викторовна Жорова;

Педагог дополнительного образования МОБУ ДО «ЦДТ» г. Дальнегорска Лариса Владимировна Панкова;

Генеральный директор государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры» Роман Михайлович Нечаев;

Председатель жюри – режиссёр «Приморского краевого центра народной культуры» Марина Владимировна Капуста.







«Спасибо огромное всем участника. Мы получили незабываемое удовольствие, – обратилась к присутствующим Марина Капуста. – Все детки, которые были на сцене – дарили нам своё душевное тепло. Хотелось бы поблагодарить руководителей, которые помогли этим замечательным артистам и мастерам раскрыть себя, показать свой талант. Понятно, что они волновались, всё это было видно, всё это было заметно, но все – большие молодцы. Спасибо, Вам всем огромное. Мы сегодня вручим дипломы и небольшие сувениры всем участникам и декоративно-прикладному искусству и артистам. Самые лучшие, по мнению жюри, работы и творческие номера поедут во Владивосток и будут участвовать в гала-концерте, который состоится 25 апреля в большом зале «Приморской краевой филармонии».

После вручения памятных дипломов и памятных подарков были названы те, кто будет участвовать в гала-концерте.





В этом году, по единогласному мнению жюри лучшими стали номера, представленные ребятами из Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Краснореченская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат". Именно они будут представлять своё учреждение и все северные районы на краевом концерте.

«Я получила морю эмоций. Приятно осознавать, что мальчишки и девчонки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не опускают руки. Ведь даже мы, взрослые, потеряв поддержку близких – «надламываемся». А тут посмотришь – одни таланты!

В прошлом году я также была в зрительном зале и хочу сказать, что уровень артистов значительно вырос – положительная динамика видна. В общем, молодцы ребята и их руководители! Пусть продолжают работать в том же направлении и, возможно, мы кто-то из них пополнит ряды современных актёров», – поделилась зрительница Галина Александровна.

Карина Пискунова