с 14 декабря 2017 начался эксперимент по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции, сообщили Deita.ru в Роспотребнадзоре.

Контроль за оборотом маркированных табачных изделий на территории Российской Федерации будет осуществляться территориальными органами Роспотребнадзора.

Субъекты обращения табачной продукции участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Суть обязательной маркировки товаров состоит в том, что благодаря нанесению специальных знаков прослеживается движение каждой единицы товара от производителя (импортера) до конечного потребителя.



Михаил Грач