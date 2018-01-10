10 Январь 2018, 14:35
В Приморье стартует "сигаретный эксперимент"
с 14 декабря 2017 начался эксперимент по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции, сообщили Deita.ru в Роспотребнадзоре.
Контроль за оборотом маркированных табачных изделий на территории Российской Федерации будет осуществляться территориальными органами Роспотребнадзора.
Субъекты обращения табачной продукции участвуют в эксперименте на добровольной основе.
Суть обязательной маркировки товаров состоит в том, что благодаря нанесению специальных знаков прослеживается движение каждой единицы товара от производителя (импортера) до конечного потребителя.
Михаил Грач