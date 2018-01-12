Геологи по заявке властей Приморья провели доразведку запасов воды в Приморье, сообщает Deita.ru со ссылкой на слова губернатора Андрей Тарасенко.

"Ситуация с водой очень плохая, у нас многие водохранилища заиливаются, им необходима чистка. Нам нужен был дублер, это подземные воды. Теперь имеем полную карту", - сообщил губернатор журналистам.

По его словам, водохранилище в приморском городе Дальнегорске "полностью убито".

Ранее жители Дальнегорска пожаловались главе региона на состояние Нежданкинского водохранилища, обеспечивающего питьевой водой несколько микрорайонов города.

Михаил Грач