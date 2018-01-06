6 Январь 2018, 10:10
В Приморье «утопили» пикап, надеясь проехать через реку
Источник изображения: dps_control
Накануне легкий грузовик провалился под лед в Партизанском районе Приморского края, сообщает Deita.ru. Фото с места происшествия опубликовали популярные паблики в Instagram.
На реке Сучан утопили пикап в надежде проехать через реку.
По словам очевидцев, из-за недавней оттепели лед стал слабый, прям невооруженным взглядом видно, поэтому он и проломился под весом микрогрузовика.
По предварительной информации, водитель пикапа самостоятельно справился с ситуацией, выехал на сухое, нескованное льдом место без помощи других людей и техники.
Екатерина Лапкина