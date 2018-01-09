Накануне в 20 километрах от ближайшей трассы егерь охотклуба «Медведь» задержал двух сотрудников ГИБДД, заподозрив их в браконьерстве, сообщает Deita.ru. Видео с места событий опубликовал популярный паблик в Instagram.

Гаишники, недолго думая, заявили, что прибыли в охотугодья, когда услышали выстрел. В связи с этим потребовали предъявить документы, подтверждающие право собственности на автомобиль. Также они придрались к тому, что ружье на плече егеря было без чехла. Позднее, пользуясь своим положением, доставили егеря в опорный пункт полиции.

По словам егеря, гаишники угрозами и иными способами пытался заставить его не писать протокол, однако все-таки были написаны жалобы на одного из инспекторов ГИБДД его непосредственному руководству, а так же в прокуратуру Приморского края.

В ГИБДД Приморского края пообещали сегодня дать официальный комментарий произошедшему.

Екатерина Лапкина