В полицию Владивостока поступило сообщение от сотрудников службы безопасности рыболовецкой компании Владивостока о пропаже члена экипажа одного из катеров фирмы, занимающейся прибрежным промыслом в подзоне Приморье, сообщает DEITA.RU.

Капитан судна сообщил по телефону, что в море во время волнения утонул матрос. Было установлено, что без вести во время ловли рыбы пропал 47-летний житель города Большой Камень.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке поступившей информации. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Игорь Бегунов