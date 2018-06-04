Среднемесячная заработная плата учителей в Приморском крае в 2017 году составила 35547 рублей, сообщает DEITA.RU. Информация об этом опубликована в докладе Правительства РФ Федеральному Собранию о реализации государственной политики в сфере образования.

Согласно докладу, средняя зарплата школьных учителей составила 36281 рубль. Их вузовские коллеги получали значительно больше — 61487 рублей, а педагоги дошкольного образования наоборот, меньше. Средняя зарплата воспитателя — 30673 рубля.

Таким образом, зарплата учителей в Приморье превышает МРОТ почти в два раза, который с 1 мая составляет 16 744 рублей с учетом дальневосточных надбавок.

Напомним, на данный момент депутаты рассматривают законопроект, согласно которому учителя будут получать доплату за то, что участвуют в проведении экзаменов. Эта доплата может составить 200–300 рублей.

Екатерина Лапкина