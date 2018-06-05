В конце учебного года ученика уссурийской школы наградили грамотой, на которой изображен герб Украины, сообщает DEITA.RU.

Как рассказывает автор ролика, опубликованного в паблике «Первое ИнстаТелевидение Приморья», ребенка наградили грамотой за отличную учебу в средней школе № 30 города Уссурийска. «Все нормально. Только мы в Приморском крае, в России, а герб Украины Самостийной. Диплом, наверное, «це Европа буде», — возмущается мужчина.





Как пояснила директор учебного заведения Татьяна Бабенко, это был единичный случай. «Учительница начальных классов подписывала грамоты, одной не хватило. Скачала из интернета первую попавшуюся грамоту, распечатала на принтере и отнесла мне на подпись, — рассказывает директор школы. — В конце года очень много грамот и дипломов подписываем, документов по выпускникам и другим школьникам сдаем, поэтому не обратила внимания».

Также Татьяна Бабенко пояснила, что в школу приходил отец ребенка, с ним поговорили, извинились, грамоту заменили. Папа претензий не имеет. «Родину люблю, патриот своей страны, с мужем разводиться из-за украинской фамилии не собираюсь», — заявила директор.

Екатерина Лапкина