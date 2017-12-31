В детском социальном приюте в Спасском городском округе утром 31 декабря взорвался бойлер, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю 31 декабря 2017 года в 06.34 поступило сообщение о том, что в детском социальном приюте в Спасском городском округе по адресу Молодежная, д.4А произошел разрыв электрического водонагревателя. В результате взрыва оказались частично выбиты стекла в одном из помещений. Жилые помещения для детей не пострадали. Все 13 детей - воспитанников учреждения, размещены в комнатах непострадавшего крыла здания, с ними работает штатный психолог социального приюта.

Пострадал 1 человек - сотрудница из числа персонала приюта, которая была передана прибывшим врачам скорой медицинской помощи. Дети не пострадали.

На месте происшествия работает специалисты ГО и ЧС администрации Спасского городского округа, сотрудники МЧС России, организовано дежурство врачей скорой медицинской помощи. Администрацией Спасского городского округа решается вопрос о восстановительных работах.

К ликвидации последствий происшествия привлечено 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человек, 1 единицы техники.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что торговый центр "Авангард" был эвакуирован из-за звонка с угрозой о взрыве в здании. После тщательного обследования здания и прилегающей территории, взрывного устройства не обнаружилось.

Дмитрий Санников