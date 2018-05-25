В филиале АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» завершились соревнования профессионального мастерства среди оперативного персонала, которые прошли на подстанции 110/35/10 кВ «Западная» и в учебном классе на базе Артемовского района электрических сетей, сообщает DEITA.RU.

В соревнованиях приняли участие команды четырех структурных подразделений (СП) филиала, в состав каждой входили – один диспетчер и два электромонтёра. В течение четырех дней энергетики демонстрировали свои знания и умения. Соревнования состояли из 6 этапов. Теоретическая часть соревнований включила в себя поверку знаний нормативных документов по охране труда и пожарной безопасности.





На практических этапах участники оформляли бланк переключений, готовили на подстанции рабочее место и допускали бригаду к выполнению работ по наряду-допуску, проводили осмотр оборудования подстанции. Также энергетики освобождали пострадавшего от воздействия электрического тока на линейном разъединителе 35 кВ, проводили реанимационные мероприятия на манекене, ликвидировали условное возгорание на подстанции с использованием первичных средств пожаротушения, производили допуск пожарных к тушению возгорания. Основным критерием качественного выполнения заданий было четкое соответствие действий оперативного персонала нормативным требованиям, а освобождение пострадавшего и тушение пожара выполнялось на время.

На отдельных этапах в индивидуальном зачете в номинации «Лучший пожарный» победителем признан электромонтёр ОВБ (СП ПЦЭС) Виталий Артемов; «Лучший реаниматор» - Михаил Ключник – электромонтёр ОВБ Ханкайского РЭС (СП ПЦЭС); «Лучший диспетчер» - старший диспетчер Пожарского РЭС (СП ПЗЭС) – Ольга Доронина.

Победителем соревнований стала команда структурного подразделения «Центральные электрические сети», набравшая наибольшее количество баллов. Второе место завоевала команда СП «Западные электрические сети», третье — СП «Северные электрические сети».

Екатерина Лапкина

Фото: филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»