В городе Дальнегорске рабочие завершают возведение ледового городка буквально за несколько часов до наступления Нового года, сообщает корреспондент «Deita.ru».





Возведение ледового городка продолжается и в то затухающий, то вновь появляющийся снегопад. Как известно, на протяжении многих лет в бюджете Дальнегорского городского округа предусматриваются средства лишь на проведение новогодних культурно-массовых мероприятий, но не на собственно украшение площади. Обычно городские власти решали этот вопрос при помощи неравнодушных предпринимателей.





Не стал исключением и Новый 2018 год. По информации источника «Deita.ru» к тому, что центральная площадь Дальнегорска оказалась украшена, могут быть причастны предприниматель Эльдар Сарыев и временно отстраненный от должности мэра Дальнегорска Игорь Сахута.

Как уже сообщало «Deita.ru, совсем недавно, в декабре 2017 года Игорь Сахута вернулся в Дальнегорск. Предварительное расследование уголовного дела в отношении Игоря Сахуты завершено. В связи с этим было принято решение об изменении меры пресечения - с содержания под домашним арестом на подписку о невыезде. Материалы уголовного дела следствие готовит для передачи в суд.

Дмитрий Санников